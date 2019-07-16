РИАМО - 16 июл. В ближайшее время в Московском областном научно-исследовательском институте имени М.Ф. Владимирского откроется современный симуляционный центр, который поможет в обучении студентов-медиков, — первая аккредитация в нем уже запланирована на 19 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В центре будут представлены виртуальные тренажеры, детальные и адаптивные копии человек и прочее симуляционное оборудование. Такое техническое оснащение позволит студентам на практике отрабатывать теоритические познания.

«Появление такого центра - это начало совершенно нового подхода к образованию медицинских работников, подготовки студентов, клинических интернов и клинических ординаторов», - сказал директор МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук Дмитрий Семенов.