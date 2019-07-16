РИАМО - 16 июл. Жители 11 подмосковных городских округов лично поблагодарили сотрудников Госадмтехнадзора Московской области за работы по установке новой детской площадки, наведению чистоты во дворе и окосу травы, проведенные под их контролем за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В общей сложности жители принесли 32 персональных благодарности за работу инспекторов в округах Богородский, Люберцы, Кашира, Серпухов, Коломенский, Подольск, Истра, Одинцовский, Красногорск, Рузский и Наро-Фоминский.

«В том числе на портал «Добродел» по подкурируемым категориям пришел 21 позитивный отклик на выполнение инспекторами Госадмтехнадзора своих профессиональных обязанностей», — уточнил начальник Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Так, например, в Люберцах жители по улице 3-е Почтовое отделение, дом №47, корпус 2 выразили благодарность сотрудникам местного территориального отдела за устранение неисправной детской площадки и установку новой, а также за благоустройство придомовой территории.

Ветеран вооруженных сил из Коломны поблагодарил территориальный отдел №27 за наведение порядка во дворе дома на улице Зайцева.

После приезда инспекторов заросшие в траве трубы были окошены буквально за два дня - благодаря действиям инспекторов состоялся покос травы вдоль теплотрассы в деревне Емельяновка городского округа Озеры.

«В своей работе инспекторы руководствуются словами губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что «житель всегда прав». Именно реакция населения является главным подтверждением компетентности сотрудников ведомства», — добавил глава надзорного органа.

Всего с начала 2019 года в адрес Госадмтехнадзора Московской области поступило 1047 благодарностей.