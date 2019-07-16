РИАМО – 16 июл. Московский метрополитен успешно справился с перевозкой пассажиров в первый будний день закрытия юго-западного участка Сокольнической линии, так, пассажиры выбирали альтернативные маршруты проезда – через Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии. В качестве альтернативы рекомендуют пользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2. 15 июля максимальный рост пассажиропотока был отмечен на станции «Университет», которая в период ограничений на Сокольнической линии стали временно конечной станцией на юго-западном участке.

«Вчера этой станцией воспользовались в 3 раза больше пассажиров, чем обычно. Наибольший прирост отмечался в утренний и вечерний часы пик. Однако пассажиры долго не задерживались в вестибюлях и на платформе, поток продвигался быстро, так как у вестибюлей этой станции хороший запас пропускной способности», – отмечается в сообщении.

Некоторые пассажиры выбрали альтернативные маршруты проезда через ближайшие станции метро других линий – Калужско-Рижской и Солнцевской.

«Так, на Калужско-Рижской линии самой популярной для проезда в период временных ограничений на юго-западе Москвы стала станция «Теплый Стан». Вчера ее пассажиропоток вырос на 18%. Второе и третье место по востребованности разделили «Коньково» и «Беляево». Здесь количество пассажиров выросло на 6% и 3% соответственно», – уточняется в материале.

Пассажиры также предпочли воспользоваться Солнцевской линией. Здесь наибольшее количество пассажиров было отмечено на станциях «Рассказовка» и «Озерная». Пассажиропоток на них возрос на 30% и 23% соответственно.

Метрополитен благодарит пассажиров за выбор альтернативных маршрутов проезда в период ограничений на юго-западном участке Сокольнической линии.

«Если вы проживаете в районах, где можете воспользоваться другими линиями метрополитена, например, Калужско-Рижской, Солнцевской и Бутовской, пожалуйста, пользуйтесь ими, а также закладывайте больше времени на поездки», – разъясняется в материале.

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