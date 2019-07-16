РИАМО - 16 июл. Проект сторонников партии «Единая Россия» под названием «Родословие: Семья-Род-Россия» предлагает жителям Реутова проследить генеалогическое древо своей семьи, первый обучающий семинар прошел на площадке городского фонда соцподдержки населения, сообщила Реутовскому информагентству председатель клуба сторонников местного отделения партии Татьяна Алешина.

«В рамках реализации проекта сторонников мы провели встречу, на которой рассмотрели первый шаг «Разбор семейных документов и фотографий». Ведь наверняка где-то на антресолях у каждого найдется коробка, а то и чемодан с документами, фотографиями, открытками, письмами и другими артефактами. Анализ этих данных поможет построению своей родословной», – сказала Алешина.

По ее словам, уникальную информацию хранят подписи c оборотной стороны фотографий, или по обмундированию можно понять род войск и чин военного, а также приблизительно определить год фотографии родственника.

«На этом этапе часто выявляются пробелы в семейной истории. Например, вы можете найти фотографию с неизвестным вам человеком или, наоборот, не встретите ни одной карточки вашего любимого деда. Возможно, из документов откроются ранее неизвестные факты, о которых вам захочется узнать больше», – отметила Алешина.

Она подчеркнула, что для истории России может быть важна история каждой семьи, и сохранение ее является первостепенной задачей проекта сторонников партии, направленного на изучение наследия.