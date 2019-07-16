РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. В общественной приемной партии «Единая Россия» для жителей подмосковных Люберец провели юридические консультации, в ходе которых им разъяснили порядок составления заявлений в полицию, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В люберецком отделении «Единой России» прием граждан во вторник провел юрисконсульт.

«На прием пришли пять жителей горокруга Люберцы. В частности, жительница Люберец Надежда Андреева обратилась за помощью о принятии мер к неизвестным, похитившим у нее 3 миллиона рублей. Специалист юридического отдела дал рекомендацию обратиться в правоохранительные органы и помог с составлением заявления на имя начальника МУ МВД «Люберецкое» Евгения Романцева», – говорится в сообщении.

На приеме населения на вопросы жителей также отвечал исполнительный секретарь люберецкого отделения партии Владимир Беловодский.

«Сегодня (16 июля – ред.) в партию в основном обращались люди пожилые. Они требуют особого внимания и, зачастую, мы – первая инстанция, куда приходят люди со своими проблемами. Поэтому к каждому обращению мы подходим крайне серьезно. Некоторые приходят повторно, чтобы рассказать о том, как, благодаря партии, вопросы сдвигаются с мертвой точки. Это радует», – отметил Беловодский.

Также жители просили ответить на вопросы по исполнению решения суда, расторжения договора аренды. Им дали все необходимые разъяснения.