РИАМО - 16 июл. На предприятии ФГУП «ЦИТО» министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве проведут реконструкцию и техническое перевооружение — на производстве наладят выпуск импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Здание предприятия ждет полная замена лифтов и инженерных систем, а также расширение помещений, предназначенных для медицинского обследования пациентов, и обновление технологического оборудования. Планируется полностью обновить отдел консультативной диагностики протезирования и ортезирования.

«Проектом предусмотрено обновление фасадов, входных групп и кровли. Здание приобретет современный облик как внутри, так и снаружи», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Москомархитектура уже согласовала проект реконструкции здания ФГУП «ЦИТО». Проектировщиком выступила компания ООО «Интра Проект».