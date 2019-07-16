РИАМО - 16 июл. В конце текущего дома при храме Торжества Православия планируют открыть воскресную школу, возведение подходит к концу, на данный момент в его интерьерах делают чистовую отделку, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

На месте Храма Торжества Православия ранее находился пустырь. Сегодня же на этом месте создана прекрасная зона отдыха для жителей с зеленым парком, прудом. Храмовый комплекс планируют сделать архитектурной доминантой этого общественного пространства.

«По словам советника мэра, депутата Госдумы Владимира Ресина, без приходского дома комплекс не может считаться законченным. Для занятий различных секций и кружков нужны помещения, классы, актовый зал – все это разместится в приходском доме», — говорится в сообщении.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин утверждает, что Северо-Восточный округ столицы, в котором расположен храмовый комплекс, считается одним из самых благоустроенных в Москве. Не последнюю роль в придании округу комфорта и благообразия играют территории, на которых возведены храмы.

Всего на северо-востоке Москвы шесть храмов уже ввели в эксплуатацию, в активной стадии строительства находятся три объекта, еще на одной площадке работы только разворачиваются, на этапе проектирования еще пять объектов. Помимо возведения новых храмовых комплексов, в округе ведутся реставрационные работы на двух памятниках историко-архитектурного наследия города – это храм Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храм Живоначальной Троицы в 1-ом Рижском переулке.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.