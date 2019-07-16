РИАМО – 16 июл. Вентиляционные системы в домах Истры, Ступина и Люберец привели в нормативное состояние после проверок Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторами осмотрены жилые дома №28 на улице Садовая в поселке Березнецово городского округа Ступино, №23 по улице Широкая в деревне Черная городского округа Истра и дома №№18 и 24 на улице 3-е почтовое отделение в Люберцах.

«В многоквартирном доме из Ступина выявлено ненадлежащее состояние оголовков вытяжных шахт вентиляционных и дымовых каналов, а именно, зафиксированы трещины, факты выветривания связующего раствора из основания кирпичной кладки, отслоение и местами разрушение штукатурного слоя. Кроме того, на данных оголовках отсутствовал зонт, предусмотренный проектной документацией», – отмечается в сообщении.

На крыше вентиляционной шахты над подъездом №2 дома в Истре с одной стороны отсутствовал отливной лист, с прочих же сторон данные листы не были надлежащим образом закреплены.

В Люберцах жилищные инспекторы установили факт отсутствия обследования вентиляционных каналов в 35 квартирах дома №№24 и в 39 квартирах дома №18.

«Неисправность вентиляции в доме чревата образованием конденсата, неприятных посторонних запахов, грибка и плесени в квартирах, а постепенное разрушение оголовков вентканалов грозит еще и подтоплениями жилых помещений, расположенных на верхних этажах. Поскольку система вентиляции входит в состав общего имущества собственников помещений, управляющие организации обязаны обеспечивать регулярные осмотры ее состояния и, по мере необходимости, оперативно устранять неисправности», – уточняется в материале.

В данных случаях организациями не были соблюдены требования минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, пояснила руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина.

Инспекторы выдали МУП «Дубневское ЖКХ» из Ступина, ООО УК «Нахабино Ясное» из Истры и АО «ЛУК» из Люберец предписания с требованием устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

Кроме того, по результатам проверок в отношении организации из Ступина и генерального директора УК из Истры заведены административные производства.

В адрес должностного лица управляющей компании из Люберец составлено два протокола о нарушении требований к качеству оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

За допущенные нарушения МУП «Дубневское ЖКХ» пришлось оплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, ответственный от АО «ЛУК» так же выплатил денежные штрафы. Дело о совершении административного правонарушения на генерального директора ООО «УК Нахабино Ясное» в данный момент находится на рассмотрении в мировом суде.

Проведенные в установленные сроки контрольные проверки показали, что предписания, выданные государственными жилищными инспекторами, исполнены.

В Ступине проведены работы по установке зонта и ремонту кирпичной кладки. На крыше вентиляционной шахты многоквартирного дома из Истры со всех сторон надлежащим образом закрепили отливные листы. В 74 квартирах двух домов из Люберец организованы и проведены проверки наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.