РИАМО – 16 июл. Полицейские в Химках задержали ранее судимого 31-летнего мужчину по подозрению в грабеже женщины, сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный на улице Ивана Федорова нанес ей телесные повреждения, похитил мобильный телефон и денежные средства.

«Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в полицию ранее судимый 31-летний мужчина», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России.