РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В Подольске заделали ямы в одном из дворов на Плещеевской улице после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ямы во дворе по улице Плещеевская. Она отметила, что у дома №33 имеются ямы, при этом она еще в 2018 году сообщала о необходимости проведения ремонта.

«Рассмотрев обращение по вопросу устранения ямочности на улице Плещеевская, дом №33 сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению ямочности проведены», – сказал замглавы администрации городского округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.