РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В нескольких микрорайонах подмосковного Подольска выпал крупный град, он был размером с горошину, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Во вторник в Подольске выпал крупный град, прошел дождь, дул сильный ветер, гремел гром и сверкали молнии.

«В нескольких микрорайонах Подольска выпал крупный град размером 1–1,5 сантиметра. Его было достаточно много, он покрывал траву и бил по людям и машинам. Я попал под град, когда проезжал Южный обход. Также есть свидетели, которые видели, как он выпал в центре Подольска, на Красной Горке, в микрорайоне Северный, Южный, на Силикатной», – сказал свидетель.

По словам мужчины, град растаял от дождя, но температура воздуха сильно упала по сравнению с полуднем, когда в Подольске было тепло.