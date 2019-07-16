РИАМО - 16 июл. В работе единой электронной системы ЗАГС произошел сбой, который связан с техническими работами в системе ФНС на данный момент, во вторник вся работа в отделениях ЗАГС Подмосковья проводилась в ручном режиме, сообщила РИАМО заместитель начальника главного управления ЗАГС Московской области Юлия Зуева.

«Мы с 1 октября 2018 года перешли работать в новую систему, которая называется ФГИС ЕГР ЗАГС. Это система ФНС. И <…> в связи с техническими работами <…> сегодня произошел сбой. Мы, как и вся страна, работали в ручном режиме. Но все отработали, всех обслужили, никаких жалоб или недовольств не было», - сказала Зуева.

Она выразила надежду, что работы в скором времени закончатся, и ЗАГС приступит к работе в штатном режиме.

На территории России с 1 октября 20148 года запущен Единый государственный реестр - единый электронный банк данных записей актов гражданского состояния. Он был создан в соответствии с указом президента от 15 января 2016 года. К концу 2020 года все данные ЗАГС планово будут переведены из имеющихся архивов в электронный формат.

В реестр будут включаться сведения о документах, об актах гражданского состояния, в том числе, выданных иностранными государствами в отношении граждан Российской Федерации. В Московской области планируется перевести в электронный вид более 22 миллионов записей.