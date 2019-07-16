РИАМО – 16 июл. По факту смерти мужчины на северо-востоке столицы проводится проверка, со слов соседей, он злоупотреблял алкоголем, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В квартире жилого дома, расположенного по улице Маломосковской, 15 июля было обнаружено тело 53-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.