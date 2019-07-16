РИАМО - 16 июл. Медикам родильного дома Ногинской центральной районной больницы пришлось спасать молодую роженицу, поступившую к ним на 35-ой неделе беременности с тяжелыми патологиями — полным предлежанием плаценты и сильным кровотечением, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Девушку экстренно отправили в операционную для проведения операции кесарева сечения. Благодаря хирургическому вмешательству им удалось остановить продолжительное кровотечение.

«Общая кровопотеря составила 1,7 тысячи миллиметров — это почти 40% от общего объема крови в организме. Своевременная коррекция гемостаза и крововосполнение, а также рациональное ведение послеоперационного периода в условиях реанимации родильного дома способствовало быстрому восстановлению женщины», - рассказал главный врач Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц.

Сейчас девушку уже выписали, ребенок остается в отделении патологии новорожденных. В ближайшее время его также отправят домой. Врачи смогли оказать ему всю необходимую помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.