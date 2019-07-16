РИАМО - 16 июл. В рамках «Дня поля Московской области – 2019» министерство сельского хозяйства и продовольствия региона планирует подписать соглашение с АО «Мособлагроснаб» о развитии производственно-технического обеспечения агропромышленного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

«В рамках соглашения планируется взаимодействие по вопросам определения обеспеченности материально-техническими ресурсами и сервисными услугами агропромышленного комплекса региона, внедрения энергосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания сельхозтехники, реализуемой на территории региона», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В рамках соглашения будет проводиться работа по плановому развитию технического обеспечения агропромышленного комплекса, а также поддержание созданного на базе «Мособлагроснаба» инженерно-технологического центра отраслей сельского хозяйства.

Будет организовано обеспечение сельхозпроизводителей техникой и оборудованием, а также высококвалифицированными кадрами. Соглашение предусматривает подготовку специалистов в сфере АПК с учетом инновационных достижений современной науки.

Компания «Мособлагроснаб» занимается снабжением сельхозпредприятий Московской области аграрной техникой и оборудованием, а также внедрение инновационных технологий по производству сельхозпродукции.