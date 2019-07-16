РИАМО - 16 июл. На дорогах столицы во вторник вечером образовались заторы достигли 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки замкнули Садовой кольцо и практически замкнули Третье транспортное кольцо. Большие заторы отмечаются также на северо-западе, западе, юге и юго-востоке МКАД.

Перегружены транспортом и улицы в центре города: Бульварное кольцо, набережные около Кремля и набережные Яузы, дороги с выездом на Садовое кольцо.

Крупные заторы также отмечаются на вылетных магистралях в сторону Подмосковья, а также на проспекте Ветеранов, улице Бориса Галушкина, проезде Серебрякова, улице Большой Академической, Ломоносовском проспекте и других.

Улучшение дорожной ситуации сервис прогнозирует к 20:00 (6 баллов). К 21:00 дороги освободятся до 4 баллов, а к 22:00 ожидается всего 2 балла.

Вечером во вторник на столицу обрушится сильный ливень, возможен град, прогремит гроза, температура понизится до 16-18 градусов.

Синоптики предупреждают, что за 1,5 дня ливень может принести в столицу от 20 до 50% месячной нормы осадков.