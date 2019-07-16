РИАМО - 16 июл. В июле в Рузском городском округе снизили тариф на тепловую энергию на 10% с ранее установленных 3265,44 рубля за гигокалорию до 2947,00 рублей за гигокалорию, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Это позволило снизить плату за коммунальные услуги примерно на 500 рублей в месяц в зависимости от типа и площади квартиры.

«Это стало возможным благодаря исполнению поручения губернатора Андрея Воробьева, в соответствии с которым был разработан комплекс мер по модернизации оборудования, который в том числе финансируется за счет бюджетных средств, с целью снижения себестоимости тепловой энергии, что позволяет снизить тариф опережающими темпами», – говорится в сообщении.

В нынешнем году модернизация затронет 12 котельных.