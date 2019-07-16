РИАМО – 16 июл. Полицейские в Одинцовском городском округе раскрыли кражу мобильного телефона, по подозрению задержали 19-летнего парня, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
Накануне в полицию поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о краже мобильного телефона в одном из ресторанов быстрого питания на привокзальной площади города Голицыно.
«Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 19-летний местный житель», – говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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