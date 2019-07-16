РИАМО – 16 июл. С начала текущего года в подмосковных Котельниках создали свыше 300 субъектов бизнеса, сообщается в Instagram-аккаунте отдела экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации муниципалитета.

«В первом полугодии 2019 года на территории городского округа Котельники было создано 311 субъектов бизнеса. Основную часть составили индивидуальные предприниматели – порядка 80% от общей суммы», – говорится в сообщении.

Большая часть зарегистрированных предпринимателей относятся к сфере услуг. Всего с начала года зарегистрировались 169 таких субъектов.