РИАМО – 16 июл. Сотрудники полиции в Пушкине задержали подозреваемого в краже электрической техники, им оказался 29 летний местный житель, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сумма ущерба составила 81 тысячу рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 29-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.