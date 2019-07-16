РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. В ходе профилактической проверки автобусов в подмосковном Подольске выявили 145 нарушений за неделю, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 8 по 14 июля отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Подольск провел профилактическое мероприятие «Автобус». Всего проверили 317 автобусов, выявили 145 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов», – говорится в сообщении.

Также госавтоинспекторы зафиксировали 107 случаев управления технически неисправным транспортным средством, 2 случая управления транспортным средством без технического средства контроля, режима труда и отдыха (неисправным, неработающим тахографом) и 36 разных нарушений.

Инспекторы ГИБДД также проверили шесть автопредприятий при надзоре за дорожным движением, привлекли шесть должностных лиц АТП за различные нарушения.