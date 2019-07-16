РИАМО - 16 июл. Сотрудники территориального отдела Госадмтехнадзора Подмосковья выявили и устранили 36 нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства в Павловском Посаде и Электрогорске — они помогли привести в порядок территории вдоль автодорог, у торговых объектов, на площадях и кладбищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Например, в Павловском Посаде в рамках сезонной операции «Теплотрасса» приведена в надлежащее состояние наружная изоляция наземной линии теплосети на улице Привокзальной. Кроме того, по предписанию инспекторов Госадмтехнадзора произведены в надлежащее состояние территории кладбищ», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, усилиями инспекторов в Павловском Посаде были ликвидированы свалки мусора и остатки растительности объемом более 15 кубометров, образовавшиеся у проезжей части.

Также по итогам работы сотрудников Госадмтехнадзора Подмосковья в Павловском Посаде были заключены 20 договоров с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С 1 июня 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Госадмтехнадзор проводит проверки юридических лиц и принимает все возможные меры для того, чтобы были заключены договоры на вывоз мусора. Инспектируются предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, объекты транспортной инфраструктуры и другие.