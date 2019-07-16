РИАМО - 16 июл. На дорогах столицы во вторник вечером образовались семибалльные пробки, наиболее крупные заторы – в центре города и на кольцевых магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего движение затруднено на Третьем транспортном кольце и на Садовом кольце. Скорость машин на них от 3 километров в час.

Сильно загружены Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты, улица Балчуг, Серебряническая, Софийская набережные, улицы возле станций метро «Тверская», «Охотный ряд», «Библиотека имени Ленина» и другие в центре столицы.

Крупные заторы также отмечаются на Ленинском проспекте, проспекте Вернадского, Варшавском шоссе, проспекте Андропова, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте, Ленинградском шоссе и других вылетных магистралях.

К 19:00 пробки могут достигнуть 8 баллов. А улучшение дорожной ситуации прогнозируется в20:00 (6 баллов). К 21:00 дороги освободятся до 4 баллов.

Вечером во вторник на столицу обрушится сильный ливень, возможен град, прогремит гроза, температура понизится до 16-18 градусов.

Синоптики предупреждают, что за 1,5 дня ливень может принести в столицу от 20 до 50% месячной нормы осадков.