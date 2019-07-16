РИАМО - 16 июл. Сложности с пополнением парковочного счета со счета мобильного телефона чаще всего возникают у пользователей операторов МТС – в 50% случаев – и «Билайн» – в 42% случаев, сообщается на сайте московского паркинга.

«Если по причине неполадок на стороне оператора водитель не может пополнить парковочный счет, рекомендуем воспользоваться пополнением через банковскую карту. Сделать это можно в мобильном приложении «Парковки Москвы» или в личном кабинете на сайте parking.mos.ru», — говорится в сообщении.

В новой версии мобильного приложения «Парковки Москвы New» (после установки называется «Парковки 2») пополнить парковочный счет также можно сервисом Apple Pay.