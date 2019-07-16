РИАМО - 16 июл. Жителям дома в Жуковском вернули около 450 тысяч рублей, которые управляющая компания начислила без учета того, что в здании вместо централизованного теплоснабжения работает индивидуальный тепловой пункт, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Жители дома №1 по Солнечной улице обратились в Госжилинспекцию Московской области с просьбой проверить начисления за жилищно-коммунальные услуги, которые произвела управляющая компания «ЮИТ-Сервис».

«Было выдано предписание о проведении перерасчета по верной формуле из правил предоставления коммунальных услуг. Кроме того, от «ЮИТ-Сервиса» потребовали привести платежный документ в соответствие с требованиями законодательства – включить в него показания общедомовых приборов учета», – говорится в сообщении.

В установленный срок управляющая организация отчиталась об исполнении предписания. Точная сумма возврата жителям 195 квартир составила 443,3 тысячи рублей.

«Жилищное законодательство предусматривает, что управляющая компания обязана производить непосредственно при обращении жителей проверку правильности исчисления платы за коммунальные услуги и немедленно по результатам проверки выдавать документы, содержащие правильно начисленные платежи», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее словам, при мысли о неверно начисленных коммунальных платежах стоит первым делом обратиться в свою управляющую компанию. Если ее представители не удовлетворят требования жильцов, Госжилинспекция готова встать на защиту их прав.