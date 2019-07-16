РИАМО - 16 июл. В столице выдали разрешение на строительство мемориального храмового комплекса в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона на юго-востоке Москвы, на территории парка имени Артема Боровика, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Срок действия разрешения на строительство – до июля 2021 года. Комплекс возводится на средства от пожертвований.

«Мемориальный комплекс включает в себя храм в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В храме, рассчитанном на 500 прихожан, разместятся помещения приходского дома и воскресной школы. Кроме того, комплекс будет включать храм-часовню святого праведного отрока Артемия Веркольского в память о погибших военных корреспондентах», — говорится в сообщении.

Мемориальный комплекс призван стать духовным просветительским центром, местом особого социального служения, работы с детьми и просвещения молодежи. На стенах галереи воинской славы центрального храма будут увековечены имена жителей микрорайона, погибших на полях Великой Отечественной войны.