РИАМО - 16 июл. В июле на территории городского округа Волоколамск для большинства жителей снижена плата за услуги отопления и горячего водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Это стало возможным благодаря снижению тарифа на тепловую энергию для ООО «Волоколамское ПТП РЖКХ». Плата за горячую воду снизится на 7,60 рубля для одного человека, а за отопление снизится на 1,42 рубля за квадратный метр в месяц», - говорится в сообщении.

Общий платеж за коммунальные услуги увеличится не более чем на 1%, что ниже среднего роста по Московской области (3,6%).

Первые платежные документы со сниженными тарифами начнут приходить с августа.