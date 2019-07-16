РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. В поселке Молодежный Подольска 1 августа психолог проведет бесплатный тренинг для детей от 10 до 12 лет, сообщается на странице «СДК «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Молодежный» одноименного поселка Подольска приглашает горожан посетить 1 августа бесплатный тренинг от детского и подросткового психолога «Психологические границы: как они помогают в отношениях с другими». Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 10 до 12 лет», – говорится в сообщении.

Тренинг будет проходить более 3 часов. Для участников предусмотрен перерыв. Узнать подробности можно по телефону: 8(963)635-84-96.