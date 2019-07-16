РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. В подмосковных Люберцах 17 июля пройдет День рисования на асфальте, в рамках которого состоится конкурс рисунков, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«День рисования на асфальте отметят в Люберцах, праздник пройдет на площади перед зданием городского ДК в среду, 17 июля, в 16:00. В этот день будет организован конкурс рисунков на асфальте «Акварелька», для участия в котором приглашаются жители округа всех возрастов», – говорится в сообщении.

Рисунки можно создавать на любую тему, главное условие – это хорошее настроение и желание нарисовать красочное изображение с помощью цветных мелков. Авторы лучших рисунков будут отмечены призами.

Отмечается, что конкурс рисунков на асфальте состоится только в хорошую погоду.