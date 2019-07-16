РИАМО - 16 июл. На Боровском шоссе в районе Солнцево Москвы появится детский сад на 350 мест, в нем будут работать 14 групп по 25 человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Рядом с детским устроят проезды с покрытием из асфальтобетона, тротуары и пешеходные зоны, теневые навесы, групповые и спортивные площадки для детей. По периметру установят шумозащитное ограждение, а в рамках благоустройства и озеленения участка планируется установка малых архитектурных форм, высадка зеленых насаждений и газонов.

«Основная дошкольная общеобразовательная программа будет осуществляться в 14 группах полного дня, количество мест в одной группе составит 25 человек. По три группы планируется для детей младшего и среднего возраста и по четыре для детей старшего возраста и тех, кто готовится пойти в школу», — говорится в сообщении.

В саду будут отдельные блоки с ячейками групп полного дня. В них организуют раздевалки со шкафами для просушки верхней одежды и обуви, также там будет групповая, спальня, туалеты и буфет.

В детском саду появятся музыкальные и физкультурное залы, кружковая на 20 мест, кабинет логопеда и психолога. В составе медицинского блока разместят медицинский и процедурный кабинеты, а также санитарный узел.

В составе административно-бытовых и вспомогательных помещений детского сада разместят комнату охраны, колясочную, помещения уборочного инвентаря, помещения персонала и административные.

Садик откроется по адресу: Боровское шоссе, владение 2-1.