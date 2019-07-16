РИАМО - 16 июл. Воскресенское литературное объединение (ЛИТО) «Радуга» имени И.И. Лажечникова к 90-летию муниципалитета и к своему 20-летию выпустило три знаковых книги, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«Прежде всего, большой интерес представляет поэтическая антология «Золотые страницы ЛИТО», где собраны самые яркие стихи воскресенских поэтов – членов союза писателей России, а также других признанных талантливых литераторов», — говорится в сообщении.

Издание великолепно оформлено и богато иллюстрировано цветными фотографиями. Своеобразным дополнением к антологии стал сборник лирики и прозы «Нет родней Воскресенской земли».

«Само название книги уже предполагает освещение темы родной земли. Казалось бы, и тема сама по себе не нова, но всякий раз прочитанное заставляет заново порадоваться удачным находкам», — добавляется в сообщении.

Еще одна новая книга – антология писателей Болгарии и России «Созвучие-5» - раскрывает еще одну грань деятельности воскресенских литераторов – международное творческое сотрудничество. Дружеские связи писателей Воскресенска и Плевена (Болгария) зародились в 2010 году и продолжают развиваться. Об этом свидетельствует и пятый том антологии. В книгу вошли сочинения 27 русских и 20 болгарских поэтов и прозаиков.

Эти книги объединяет то, что все они - плод совместного труда литераторов с издательством «Серебро слов».