РИАМО – 16 июл. Владельцев кафе и открытых веранд в Москве попросили убрать все конструкции и закрыть зонты в связи с ухудшением погодных условий, вечером во вторник в городе пройдут сильные дожди с грозами, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

Сотрудники МЧС предупредили о том, что в Москве во вторник ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», – говорится в сообщении.

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