РИАМО - 16 июл. В дни, когда в Москве будут находиться мощи мощи Петра и Февронии, новобрачные смогут поклониться святым без очереди, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Оргкомитет принесения мощей предложил такую вещь. Мы можем это всячески приветствовать. Если молодые люди, которые в дни пребывания мощей в Москве, вступают в брак, сочтут для себя важным и необходимым прийти и поклониться мощам этих угодников Божьих в случае благословления на свою дальнейшую жизнь. Это будет очень правильно», - сказал собеседник агентства.

Мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровителей брака, привезли из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома в столичный храм Христа Спасителя. Они пробудут в Москве до 21 июля.

Начиная с 15 июля с 08:00 до 20:00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве-реке.

Далее путь следования предполагает движение по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста – по Соймоновскому проезду – по улице Волхонка – до центрального входа в храм Христа Спасителя.

Автобусы с паломниками из регионов, согласно предварительной заявке, будут определены на парковку на Фрунзенской набережной. Проезд на автобусах к храму Христа Спасителя будет ограничен.

Доступ паломников к мощам будет осуществляться ежедневно до 21 июля с 08:00 до 20:00.