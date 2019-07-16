РИАМО – 16 фев. В Москве на сегодняшний день проживают 149 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 376,1 тысячи детей, за последние 10 лет число многодетных семей в мегаполисе выросло более чем вдвое, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Социальная поддержка многодетных семей – один из приоритетов правительства Москвы.

«Многодетные семьи пользуются льготами по бесплатному обеспечению лекарствами и бесплатному проезду в общественном транспорте, оплате услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт. Они освобождены от оплаты содержания детей в детских садах, имеют льготы при оплате детских кружков и секций, посещений учреждений культуры», – отмечается в сообщении.

Дети-школьники получают бесплатное двухразовое питание. Многодетные семьи имеют также право на бесплатное пользование платными городскими парковками.

С 1 января 2018 года социальные пособия многодетным семьям были увеличены в два раза.

«На каждого ребенка до 18 лет выплачивается ежемесячная компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни, размер которой составляет: семьям с тремя-четырьмя детьми – 1,2 тысячи рублей на каждого ребенка и семьям с пятью и более детьми – 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка», – уточняется в сообщении.

На детей из многодетных семей, обучающихся в школах и колледжах, ежегодно выплачивается компенсация на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения – 10 тысяч рублей на каждого учащегося.

Помимо выплат на детей, на каждую семью с тремя и более детьми выплачивается ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Так, семьям с тремя-четырьмя детьми – в размере 1044 рублей на семью, семьям с пять и более детьми – в размере 2088 рублей на семью.

Кроме того, семьи получают ежемесячную компенсационную выплату за пользование телефоном – в размере 250 рублей на семью. Семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми выплачивается ежемесячная компенсация на приобретение товаров детского ассортимента в размере 1,8 тысячи рублей.

«Особые меры социальной поддержки установлены в Москве большим многодетным семьям, имеющим 10 и более детей», – дополняется в материале.

Им дополнительно выплачиваются ежемесячная компенсационная выплата в размере 1,5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет (обучающимся по очной форме обучения – до 23 лет), а также ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи (20 тысяч рублей на семью) и ко Дню знаний (30 тысяч рублей на семью).

Кроме того, матерям, родившим 10 и более детей, проживающим в Москве и получающим пенсию, производится ежемесячная компенсационная выплата в размере 20 тысяч рублей.