РИАМО - 16 июл. На территории столицы еще по двум маршрутам № 778 и Sk начали курсировать электробусы, теперь экологичный вид транспорта можно встретить на 11 маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс»

«Маршрут № 778 проходит по Третьему транспортному кольцу – от Рижского вокзала до Спартаковской площади. Электробусы с обозначением Sk ходят от транспортного хаба по территории инновационного центра «Сколково» – здесь проезд для пассажиров бесплатный», – говорится в сообщении.

Таким образом, транспорт нового поколения работает на 11 московских маршрутах.

Впервые электрические автобусы вышли на столичные улицы в сентябре 2018 года. Сегодня на линиях работают более 140 электробусов. Каждый день автобусы на электрической тяге перевозят около 70 тысяч пассажиров.

Инновационный транспорт и зарядные станции в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Согласно сервисным контрактам, поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет от 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.