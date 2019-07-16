РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. Молодежь Подольска представила на форуме «Я –гражданин Подмосковья» выставку, посвященную подвигу Подольских курсантов, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Делегация городского округа Подольск прибыла на вторую смену (с 15 по 19 июля) форума «Я – гражданин Подмосковья 2019», который проходит для молодежи 18-30 лет в Волоколамском городском округе.

«Подольчане разместили в павильоне выставку, на которой рассказывается о подвиге курсантов подольских военных училищ в 1941 году», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что теперь каждый участник форума сможет лучше узнать о легендарном событии. Командиры и курсанты артиллерийского и пехотного военных училищ Подольска в октябре 1941 года в ходе битвы за Москву героически обороняли рубежи на юго-западных подступах к столице.