РИАМО - 16 июл. Инспекторы «Московского паркинга» раздали москвичам более 4 тысяч листовок с информацией об изменениях в правилах оформления парковочных разрешений, сообщается на сайте столичного паркинга.

«В листовках указаны нововведения, касающиеся резидентов и многодетных семей, которые вступили в силу 12 июля. Такие листовки также можно получить во всех МФЦ по районам Москвы и в сервисных центрах «Московский транспорт», — говорится в сообщении.

С 12 июля упрощен процесс оформления парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов. Теперь многодетные семьи могут оформить парковочное разрешение сразу на срок до трех лет, а не продлевать его ежегодно.

Кроме того, чтобы получить резидентное разрешение, собственники жилплощади или наниматели по договору соцнайма могут получить согласие других собственников удаленно через сайт mos.ru. Ранее им нужно было посетить МФЦ или заверить согласие нотариально.

Резиденты и многодетные семьи также смогут выбрать, каким образом им будет приходить уведомление о том, что срок действия парковочного разрешения истекает или оно приостановлено. Получить уведомление можно будет через портал mos.ru, по электронной почте, с помощью СМС или мобильного приложения «Парковки Москвы».