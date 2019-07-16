РИАМО – 16 июл. Врачи оценивают состояние отправившихся продуктами из вендинговых аппаратов как удовлетворительное, двое из пострадавших уже выписаны, сообщила РИАМО главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

«Все пациенты в удовлетворительном состоянии, им проводится необходимое лечение и обследование, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Всего в больницы департамента здравоохранения поступили 23 человека, двое из которых уже выписаны», – сказала Сметанина.

Она добавила, что в настоящий момент на лечении в городских стационарах находится 21 пациент с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии», все эти пациенты связывают свое заболевание с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов.

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