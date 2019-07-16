РИАМО - 16 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» во вторник днем отменили и задержали 40 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» 14 рейсов задержано и шесть отменены. В «Домодедове» задержали девять рейсов, еще пять отменили. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.