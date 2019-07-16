РИАМО – 16 июл. Столичные власти наградили почетным знаком «Родительская слава города Москвы» 19 многодетных семей в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Почетным знаком награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в городе Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами РФ. Награждение производится по достижении пятым ребенком возраста 5 лет.

«В 2019 году награждены 19 многодетных семей (37 родителей), в которых родилось и воспитывается 118 детей. В том числе по восемь детей – в четырех семьях, по семь детей – в двух семьях, по шесть детей – в семи семьях, по пять детей – в шести семьях», – отмечается в сообщении.

Кандидатуры для награждения были представлены префектурами административных округов, обсуждались с региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей в городе Москве» и утверждены на заседании комиссии по награждению почетным знаком «Родительская слава города Москвы».

«При награждении почетным знаком «Родительская слава города Москвы» одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается едино­временное денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей из бюджета города», – подчеркивается в материале.

Проведение торжественной церемонии награждения планируется в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня матери в ноябре.

В Москве сегодня проживают 149 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 376,1 тысячи детей. За последние 10 лет число многодетных семей в столице выросло более чем вдвое.