РИАМО – 16 июл. На улице Льва Толстого в микрорайоне Купавна подмосковной Балашихи обновят асфальтовое покрытие, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Приступили к укладке нового асфальта на улице Льва Толстого в микрорайоне Купавна (в Балашихе – ред.). Планируем завершить работы за один день. В течение еще двух дней вдоль дороги укрепят обочины», – сказал главный специалист отдела дорог управления транспорта, дорог и связи муниципалитета Юрий Белов.

Он добавил, что новый асфальт уложат на площади около 3,5 тысячи квадратных метров. В ремонте дороги задействованы самосвалы, катки, асфальтоукладчик и другая спецтехника.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что всего в 2019 году в городском округе планируют отремонтировать 51 дорогу общей протяженностью более 30 километров. Стоимость работ – более 230 миллионов рублей.