Как правильно подготовиться к велозаезду

Что проверить перед заездом
Летние велофестивали, ночные велопробеги и любительские велогонки в Московском регионе проходят регулярно и популярны у жителей. 20 июля первый летний велофестиваль Summer Velo Cup 2019 пройдет в подмосковной Коломне. Участникам велозаезда предстоит преодолеть дистанции в 90, 50 или 30 километров.
Тем, кто решит попробовать свои силы в заездах, необходимо помнить несколько важных моментов.
1. Регистрация. На сайте нужно выбрать дистанцию и пройти регистрацию онлайн или на месте. Стоимость участия – от 1 до 3 тысяч рублей.
2. Документы. Для участия в велозаезде нужен паспорт и медицинская справка о состоянии здоровья, выданная физкультурно-спортивным диспансером на территории РФ или другим медицинским учреждением. Также стоит иметь при себе оригинал действующего полиса медицинского страхования.
3. Экипировка. Отправляться на велозаезд нужно в специальной велосипедной форме, удобной обуви и защитном шлеме. Не забудьте о бутылке с водой, которую лучше всего закрепить в специальном креплении на раме.
4. Исправность велосипеда. Перед заездом нужно настроить велосипед под себя и проверить его исправность: рулевое управление, смазать цепь, накачать шины, тормозные системы, переключатели скоростей, педали и колеса. Также стоит взять с собой запасную шину и компактный насос.
5. Заряженный мобильный телефон
6. Деньги. На случай поломки велосипеда для покупки запасных частей на месте.
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Какие анализы сдавать
Каждый из участников велозаезда должен убедиться в том, что состояние здоровья позволяет ему ехать на выбранную дистанцию.
Спортсменам-профессионалам, как и любителям велоспорта стоит обратиться в физкультурно-спортивный диспансер, где проводятся различные программы обследования с учетом вида спорта, возраста и уровня физической подготовки. Также пройти медосмотр и получить справку от врача можно в любой поликлинике.
Чтобы получить справку о допуске на велозаезд, нужно сделать ЭКГ (электрокардиограмму) в покое и в нагрузке, проверить давление в покое и нагрузке, а также пройти общий осмотр у профильных специалистов, которые могут назначить анализ крови и мочи и другие дополнительные анализы.
Справка о допуске к велозаеду выдается врачом только на конкретное время, в течение которого проходит мероприятие.
Спортивные тренировки
Для новичков, которые решили участвовать в велопробеге, важно подготовиться к нему заранее. Опытные велосипедисты рекомендуют перед заездом тренироваться в спортзале или на велосипеде. За неделю до забега стоит совершить не менее четырех поездок на велосипеде на длительное расстояние с ровным темпом. Велопрогулки должны быть продолжительностью не менее 2 часов.
При этом стоит постепенно увеличивать нагрузку и скорость. Сочетать велосипедные прогулки лучше всего с силовыми занятиями (аэробика, кроссфит и пр.), которые помогут повысить выносливость.
Что надевать на велогонку
Одежда для велогонки должна быть максимально комфортная, легкая и предназначаться для езды на велосипеде. Лучше всего для велопробега подойдут велосипедки со специальными вставками или спортивные велошорты, футболка или веломайка, закрывающая спину. На случай дождя стоит подумать и о ветровке.
Если вы планируете участвовать в велогонке на длинной дистанции, то возьмите перчатки. Обязательно надеть шлем и комфортную велосипедную обувь.
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Что есть перед велогонкой
Опытные велосипедисты советуют перед заездом хорошо отдохнуть, а непосредственно перед гонкой (за 2-3 часа) позавтракать медленными углеводами. Это могут быть каши, мюсли, бананы, спортивный энергетический напиток. Не стоит есть жирную пищу, овощи, булки и сладкое. С собой спортсмены обычно берут энергпческие спортивные батончики и воду.
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