Как правильно подготовиться к велозаезду

Летние велофестивали, ночные велопробеги и любительские велогонки в Московском регионе проходят регулярно и популярны у жителей. 20 июля первый летний велофестиваль Summer Velo Cup 2019 пройдет в подмосковной Коломне. Участникам велозаезда предстоит преодолеть дистанции в 90, 50 или 30 километров.

Тем, кто решит попробовать свои силы в заездах, необходимо помнить несколько важных моментов.

1. Регистрация. На сайте нужно выбрать дистанцию и пройти регистрацию онлайн или на месте. Стоимость участия – от 1 до 3 тысяч рублей.

2. Документы. Для участия в велозаезде нужен паспорт и медицинская справка о состоянии здоровья, выданная физкультурно-спортивным диспансером на территории РФ или другим медицинским учреждением. Также стоит иметь при себе оригинал действующего полиса медицинского страхования.

3. Экипировка. Отправляться на велозаезд нужно в специальной велосипедной форме, удобной обуви и защитном шлеме. Не забудьте о бутылке с водой, которую лучше всего закрепить в специальном креплении на раме.

4. Исправность велосипеда. Перед заездом нужно настроить велосипед под себя и проверить его исправность: рулевое управление, смазать цепь, накачать шины, тормозные системы, переключатели скоростей, педали и колеса. Также стоит взять с собой запасную шину и компактный насос.

5. Заряженный мобильный телефон

6. Деньги. На случай поломки велосипеда для покупки запасных частей на месте.

Гид по велофестивалю Summer Velo Cup 2019 в Коломне: велогонка, призы и концерт>>