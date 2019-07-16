РИАМО - 16 июл. Победителем аукциона на возведение детского сада на 190 мест в Ивантеевке стала компания «Алюмикс Сервис», открытие дошкольного учреждения запланировано на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад построят на улице Хлебозаводская по заказу администрации городского округа. Она заключила с подрядчиком контракт на выполнение строительно-монтажных работ.

«Согласно проектной документации, в новом трехэтажном здании детского сада общей площадью порядка 3,5 тысяч квадратных метров разместятся 8 групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также административные и технические помещения», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Кроме того, здесь спортивную и детскую площадки с теневыми навесами, игровыми комплексами, а также местами для отдыха.

Здание оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп населения. Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируют из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.