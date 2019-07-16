РИАМО - 16 июл. Для памятника природы «Семь ключей» в Наро-Фоминском округе официально утвердили четкие границы, ранее их отсутствие не позволяло в полной мере ввести режим особой охраны, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Этот природный памятник считается одним из красивейших заповедников Подмосковья. Такое звание заслужено благодаря живописным мини-водопадам, которые получаются благодаря стекающим по надпойменным травертиновым террасам ключам, образованным рекой Протвой. Заповедник находится на границе между деревнями Золотьково, Семенково, Пушкарка и Мерчалово.

«ООПТ (особо охраняемая природная территория) площадью 144 гектара была создана еще в 2009 году, но до последнего момента имела только описательные границы, что могло привести к нарушениям режима особой охраны», - говорится в сообщении.

Этот памятник природы отличается хорошей сохранностью и репрезентативностью животного мира для соответствующих природных сообществ запада Московской области. Здесь обитают 78 видов позвоночных животных, относящихся к 19 отрядам пяти классов, в том числе десять видов рыб, четыре вида амфибий, один вид рептилий, 47 видов птиц и 17 видов млекопитающих.

В Красную книгу Московской области включены десять видов местной флоры, а также бабочки червонец непарный, шашечница авриния и птицы – черный коршун и кедровка.

Из-за красоты памятника он подвержен негативному воздействия человека. Так называемые «дикие» туристы приезжают в эти места на автомобилях и квадроциклах, устраивают стоянки, жгут костры.

Поэтому в ООПТ установлен особенно жесткий режим особой охраны, запрещающий любые виды деятельности, которые способны навредить экосистемам. На территории памятника природы разрешены пешие и лыжные прогулки, а также прокладка экологических троп по согласованию с Минэкологии.

Площадь особо охраняемых природных зон Подмосковья может достигнуть 10% территории региона>>