РИАМО – 16 июл. Среднее время ожидания на плановое исследование на тяжелом оборудовании – КТ, МРТ, маммографе, флюорографе – снизилось Подмосковье в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В июне оно сократилось до трех дней, тогда как в феврале составляло шесть.

«Благодаря работе блока здравоохранения в центре управления регионом на регулярной основе начался мониторинг работы тяжелого медоборудования. Было увеличено время работы аппаратов – сегодня треть оборудования работает в две и более смены. Проводится точечная работа со всеми учреждениями», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что работа по снижению сроков ожидания исследований будет вестись и дальше. В ближайшее время в мониторинг блока здравоохранения ЦУРа будут включены ангиографы, рентген- и УЗИ-аппараты. В регионе около 360 аппаратов тяжелого медицинского оборудования.

Так, с февраля по июнь 2019 года количество исследований на тяжелом оборудовании в Подмосковье выросло в два раза. Например, на КТ - с 6,5 тысяч в месяц до 14,2 тысячи в месяц, на МРТ - с 3,2 тысячи до 7,1 тысячи.