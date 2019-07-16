РИАМО – 16 июл. В подмосковном Воскресенске сотрудники полиции раскрыли серию краж велосипедов, сумма ущерба превысила 45 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию поступило заявление от местной жительницы о краже велосипеда из подъезда одного из домов, расположенного на улице Спартака. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Москворецкого отдела полиции УМВД по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое местных жителей в возрасте 15 и 20 лет. Подозреваемые причастны к трем аналогичным преступлениям, совершенным на территории городского округа Воскресенск», – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.