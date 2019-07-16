РИАМО - 16 июл. Библиотека ИНИОН РАН будет восстановлена в соответствии с проектом выдающегося советского архитектора Якова Белопольского, этот объект в стиле модернизма представляет культурную, историческую, художественную ценность, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«Проект предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика. Библиотека ИНИОН будет воссоздана в соответствии с проектом выдающегося советского архитектора Якова Белопольского. Отделка будет осуществляться с использованием максимально близко подобранного по тону рисунка и фактуре натурального камня. К сожалению, здание сильно пострадало при пожаре, да, визуально мы видим уцелевшие конструкции, но они уже не соответствуют требованиям безопасности. Уцелел фундамент, и он сохраняется», - сказал Кузнецов.

Помимо того, что сохраняются уцелевшие подземные этажи, появится двухэтажная подземная часть в пространстве двора. Там будет располагаться новая часть фондохранилища. По предварительной оценке, работы по восстановлению библиотеки займут два-три года.

Обследование пострадавшего здания проводил Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет.

«МГСУ передал нам четыре тома с подробным техническим и визуальным анализом. По результатам обследования была выявлена аварийность уцелевших элементов – железобетонных плит и металлоконструкций. Дальнейшее использование этих материалов просто невозможно, из-за высоких температур они полностью утратили несущие свойства. Мосгосэкспертиза даже не хотела согласовывать нам сохранение фундамента здания. Кроме того, здание после постройки <…> ни разу не ремонтировалось и было малопригодно для работы», - добавил представитель проектной организации «Гипрокон».

Здание ИНИОН было построено в 1964 – 1967 годах по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова. В январе 2015 года в здании ИНИОН случился пожар, в результате которого значительная часть постройки была утрачена, оставшаяся находится в непригодном для эксплуатации состоянии.