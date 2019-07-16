РИАМО - 16 июл. Слушатели Московского государственного областного университета и лингвистической гимназии №33 Мытищ прошли языковую стажировку в китайском городе Нанкин, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Летний лагерь был организован региональным центром китайского языка и китаеведения МГОУ», – сказала Забралова.

Подмосковные учащиеся стажировались на базе Цзянсуского второго педагогического института. Для школ одноименной провинции он является базой для повышения квалификации преподавателей государственных школ.

«Программа включала в себя как академические лекции по китайскому языку и культуре, так и практические занятия. Наши студенты не первый год принимают участие в этом летнем лагере, а вот школьникам такая возможность была предоставлена впервые», – подчеркнула Забралова.

Московская область и китайская провинция Цзянсу осуществляют сотрудничество в сфере образования и науки с 2014 года.

Летние языковые школы для русских школьников и студентов в Китае, организованы, исходя из положений соглашения между правительством Московской области и народным правительством провинции Цзянсу о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано в 2014 году.