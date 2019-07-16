РИАМО - 16 июл. В подмосковном Сергиево-Посадском городском округе в текущем году планируется расселить из 177 аварийных жилых помещений свыше 430 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Начальник управления программ ликвидации аварийного жилья регионального Минстройкомплекса Константин Лапин провел совещание с администрацией Сергиево-Посадского округа по вопросу расселения аварийного жилищного фонда в 2019 году.

«Лапин отметил, что на сегодняшний день в Сергиево-Посадском округе планируется к расселению 437 жителей из 177 аварийных жилых помещений площадью 7137,52 квадратного метра. Динамика выполнения необходимых мероприятий по приобретению (возведению) жилья высокая», – говорится в сообщении.

Лапин порекомендовал администрации Сергиево-Посадского городского округа провести актуализацию информации в части решения вопросов по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и направить соответствующие планы-графики в министерство строительного комплекса.

Кроме того, Лапин обратил внимание представителей администрации на реализацию целевых показателей профильного нацпроекта в 2020 году и порекомендовал в третьем-четвертом квартале 2019 года объявить аукцион на заключение муниципальных контрактов для приобретения жилых помещений.