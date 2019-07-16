РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. В микрорайоне Красная Горка подмосковных Люберец 17 июля проведут проверку местной системы оповещения населения, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«В Люберцах проверят работу системы оповещения 17 июля с 11:00 до 13:00 в микрорайоне Красная Горка. Будет проведена техническая проверка местной системы оповещения», – говорится в сообщении.

По средствам громкой связи будут переданы короткие речевые сообщения: «Внимание! Проводится техническая проверка местной системы оповещения».